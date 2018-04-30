Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Латвию и Литву из Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

По данным на 14.00, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе - свыше 550. В "Привалке" собралось более 280 фур, в "Котловке" и "Беняконях" - свыше 260 и 250 соответственно.

Очереди из грузовиков фиксируются на белорусско-латвийской границе: в "Григоровщине" - более 280, в "Урбанах" - свыше 250.

В пунктах пропуска на польском направлении стоит в общей сложности более 270 большегрузов: в пункте пропуска "Брузги" более 150 фур ожидают въезда в Польшу, в "Берестовице" свыше 90 грузовиков стоит в очереди на выезд в Беларуси и более 30 - на въезд.

В пунктах пропуска отмечаются также очереди из легковых автомобилей. Въезда в Польшу ожидают свыше 270 автомобилей, в Латвию - более 90, в Литву - также более 90.-0-