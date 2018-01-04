Более 2 тыс. семей в Беларуси в 2017 году воспользовались услугами социальной няни

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами социальной няни в 2017 году воспользовались более 2 тыс. семей. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции, приуроченной к Дню работников социальной защиты (5 января), передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом интересов семей развивается система социального обслуживания. Особенно востребованы услуги по уходу за малолетними детьми. "Такая услуга предоставляется бесплатно семьям, воспитывающим двойню, тройню, а также отдельным категориям семей с детьми-инвалидами. В 2017 году услуги социальной няни получили более 2 тыс. семей, в том числе 173 семьи, воспитывающей детей-инвалидов", - сообщила Ирина Костевич. При этом наиболее востребованной является услуга почасового ухода за детьми.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на базе домов-интернатов предоставляется услуга социальной передышки (не более 28 дней в календарном году). Это возможность для родителей (или других членов семьи, которые ухаживают за детьми) восстановить силы, решить семейно-бытовые вопросы. На период предоставления услуги за семьей сохраняется право на все социальные выплаты (пенсия, пособия). В 2017 году услуга предоставлена 41 семье. Малообеспеченным семьям с детьми предоставляется государственная адресная социальная помощь.

Комплексные меры поддержки предусмотрены и в системе здравоохранения, образования, жилищно-кредитной, налоговой политике. К примеру, сейчас идет работа над Трудовым кодексом, которым предусматривается введение отцовского отпуска при рождении ребенка, развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и ряд других норм.-0-