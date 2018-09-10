10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20% исследованных в Беларуси клещей заражены боррелиями, вирусом клещевого энцефалита - 0,93% особей. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Случаи заболеваний Лайм-боррелиозом и клещевым энцефалитом, переносчиками которых являются иксодовые клещи, регистрируются в Беларуси ежегодно. Среди заболевших Лайм-боррелиозом за первое полугодие 97% людей не проводили профилактическое лечение после укуса клеща.

Специалисты рекомендуют пострадавшим от присасывания паукообразного обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту. При необходимости специалист назначит профилактический прием антибиотика и установит медицинское наблюдение. Это позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции. Прием препарата необходимо начать в первые 72 часа после укуса.

Бесплатно исследовать клеща можно по направлению организации здравоохранения, если у пострадавшего есть противопоказания к приему определенных антибиотиков. Если их нет, по желанию пациента клеща исследуют на платной основе.

Число обратившихся в организации здравоохранения из-за укусов клещей за лето снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По-прежнему присасывание происходит преимущественно в лесных массивах и сельской местности (около 60% всех случаев). Сейчас идет спад активности паукообразных, тем не менее опасность сохраняется в течение всего теплого времени года.-0-