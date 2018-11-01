Более 200 единиц техники задействовано в практическом занятии ВС по форсированию Немана

1 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Практический этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси, проводящийся в конце каждого учебного года, прошел в трех десятках километров от Лиды. Его участники ознакомились с особенностями подготовки и форсирования водной преграды силами механизированной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков наградил военнослужащих, добившихся лучших результатом по итогам учебного года.

В этапе было задействовано около 1 тыс. человек личного состава и свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе авиации, артиллерии, бронетехники, различных инженерных машин. В течение занятия через Неман было наведено сразу несколько переправ.

"Для участников сбора развернуты 10 учебных мест, на которых поэтапно разъяснены все основные вопросы организации, обеспечения и подготовки к форсированию водной преграды от подготовки техники до особенностей обороны водных преград. Основная цель сбора - наглядно показать и обучить взаимодействию при форсировании водной преграды", - отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич. Он подчеркнул, что в стране немало рек и озер, и очень важно, чтобы войска были обучены тому, как действовать при преодолении водной преграды.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич

Второй, теоретический, этап оперативного сбора командного состава пройдет 2 ноября на базе Военной академии. Традиционно оперативный сбор завершится чествованием командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатом по итогам учебного года.-0-

Фото Леонида Щеглова