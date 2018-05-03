3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,2 тыс. абитуриентов прошли регистрацию на ЦТ за первый день. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Юрий Миксюк призвал абитуриентов не откладывать этот вопрос на последний день. В случае возникновения каких-то проблемных вопросов необходимо время на их решение, добавил он.

Регистрация для участия в основном этапе ЦТ началась в Беларуси 2 мая и продлится по 1 июня. Для регистрации абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ в размере 0,1 базовой величины (базовая величина сейчас составляет Br24,5) за один учебный предмет. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний.

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни будет с 30 июня по 3 июля.-0-