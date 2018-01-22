22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 инновационных разработок будет представлено на выставке ко Дню науки в Национальной библиотеке, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"Ко Дню науки в Национальной библиотеке будет организована выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси. Она пройдет в двух форматах: открытая экспозиция (займет площадь 750 кв.м перед главным входом в библиотеку) и закрытая (стенды суммарно занимают площадь около 125 кв.м). На закрытой выставке будут продемонстрированы 268 самых передовых разработок, которые представят 68 организаций. На открытой площадке будет продемонстрировано 18 единиц техники ОАО "МТЗ", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Белшина", ОАО "МАЗ" и других предприятий. С экспозициями сможет ознакомиться каждый", - сказал Александр Шумилин.

На выставке 26 января будут представлены экспериментальный образец офисного суперкомпьютера, миниатюрный твердотопливный матричный двигатель для малых космических аппаратов - нано- и микроспутников, ДНК-технологии в животноводстве, лазеры в ветеринарной медицине, результаты магнитореологического полирования, аддитивные технологии и другие значимые разработки белорусских ученых.

Свои разработки презентуют организации НАН Беларуси, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-