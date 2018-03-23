Более 250 военнообязанных запаса приняли присягу в 72-м ОУЦ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 военнообязанных, призванных из запаса, в том числе 40 женщин, приняли Военную присягу в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
С момента начала комплексной проверки Вооруженных Сил, проводимой по поручению Президента Беларуси, из запаса призвано около 2 тыс. военнообязанных.
В настоящее время под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по предметам боевой подготовки. Также осуществляется снятие с хранения вооружения, военной и специальной техники.-0-
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