Более 260 больных туберкулезом в Беларуси проходят видеоконтролируемое лечение при поддержке БОКК

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 260 больных туберкулезом в Беларуси проходят видеоконтролируемое лечение при поддержке Белорусского общества Красного Креста. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 января 2016 года БОКК участвует в реализации проекта международной технической помощи "Обеспечение всеобщего доступа к ускоренной лабораторной диагностике лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) и всеобщего охвата пациентов с ЛУ-ТБ качественным лечением". Проект финансируется Глобальным фондом по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией и рассчитан на три года.

Видеоконтролируемое лечение - один из методов психосоциальной поддержки, мотивирующих пациентов на лечение. "Пациент записывает прием препарата на выданный ему смартфон и отправляет видео лечащему врачу для контроля. Это расширяет возможности лечения на дому. Сейчас видео с процессом своего лечения передают 263 человека", - рассказала Романия Скоморошко.

Она подчеркнула, что задача БОКК, в том числе по проекту, - оказать психосоциальную поддержку больным на стационарном и амбулаторном этапах лечения. Поскольку это процесс длительный, требующий постоянного приема лекарств. "Кому-то помогают родственники и друзья, кому-то - волонтеры Красного Креста. БОКК подготовил более 150 волонтеров, которые оказывают такую поддержку - звонят пациенту с туберкулезом, разговаривают с ним, помогают адаптироваться. Сейчас такой поддержкой пользуются 272 пациента, 58 человек успешно завершили лечение. Кроме того, у нас есть горячая линия, на которую можно позвонить в кризисной ситуации, связанной с туберкулезом, и получить профессиональную консультацию", - рассказала заместитель генсека БОКК.

Также в качестве комплексной поддержки малообеспеченным пациентам компенсируются расходы на проезд - через покупку проездных билетов и прямые переводы на банковские карты.

В планах БОКК - продолжить перечисленные мероприятия до 2021 года с помощью уже следующего гранта Глобального фонда по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией с добавлением дополнительных элементов. Акцент будет сделан на пациентах с туберкулезом, которые страдают от алкогольной зависимости, а также на паллиативной помощи волонтеров пациентам с тотальной лекарственной устойчивостью и привлечении к этим процессам уже излечившихся.

Сегодня в Минске завершилась трехдневная встреча представителей Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 15 национальных обществ Красного Креста и сообществ людей с туберкулезом и преодолевших это заболевание. Итогом встречи стала дорожная карта партнерства перечисленных организаций и сообществ в борьбе с общей бедой для региона стран Европы и Центральной Азии.-0-