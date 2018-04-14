14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. лифтов в жилфонде Беларуси планируется заменить и отремонтировать в 2018 году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время прямой телефонной линии.

В соответствии с поручением главы государства разработаны предложения о проведении масштабной модернизации лифтового оборудования в течение трех лет - с 2018 по 2020 год. "Подготовлен проект соответствующего нормативно-правового акта. Предполагается замена и модернизация отдельных узлов, улучшение работы более 10 тыс. лифтов. Мероприятия на этот год уже подготовлены. В текущем году при принятии нормативно-правового акта более 3 тыс. лифтов подлежат ремонту и замене - во всех регионах, по всей стране", - рассказал Александр Терехов.

Он подчеркнул, что предусмотрены как полная замена лифтового оборудования, так и ремонт, модернизация отдельных узлов, например вышедших из строя кабин. "Проводится обследование, диагностика. По ее результатам разрабатывается проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу. Потом выполняются работы, и граждане получают новый аккуратный лифт. Сегодня более 2 тыс. лифтов имеют разработанную проектно-сметную документацию, составлены графики поставки лифтового оборудования заводом "Могилевлифтмаш", - отметил министр.

Замена и ремонт лифтового оборудования проводится также в рамках государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", но в меньших объемах.-0-