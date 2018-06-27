Более 30 дипломатов ожидают на празднике "Купалье" в Александрии

27 июня, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 30 дипломатов, аккредитованных в Беларуси, намерены посетить праздник "Купалье" в Александрии ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщил сегодня во время выездного заседания республиканского оргкомитета председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые праздник посетит такое количество представителей дипломатического корпуса: свое участие уже подтвердили 34 гостя, среди них послы России, Украины, Великобритании, Германии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Грузии.

"При составлении программы пребывания учтены все пожелания дипломатов. Так, 7 июля в первой половине дня они посетят одного из ведущих экспортеров страны - БелАЗ, а после отправятся в Александрию, где ознакомятся с местными достопримечательностями и посетят класс, в котором учился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Затем программой предусмотрена встреча дипломатов с представителями правительства страны и брифинг для СМИ", - рассказал Владимир Улахович.

Для дипломатов подготовлена экскурсия по территории праздника "Купалье" с посещением его тематических площадок. Они смогут отдохнуть и пообщаться в специально подготовленном стилизованном дипломатическом штабе. А финальным аккордом их пребывания в Могилевской области станет участие в качестве зрителей в театрализованном представлении "Малая родина" на главной сценической площадке праздника.

Первый праздник "Купалье" состоялся в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-