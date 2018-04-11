11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 дизайнеров примут участие в Неделе моды в Беларуси - Belarus Fashion Week, которая пройдет с 11 по 15 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Среди участников 16-го сезона дизайнеры из столицы и регионов Беларуси. Кроме белорусских участников, свои коллекции представят дизайнеры из Украины и Италии.

В этом году неделю открывают и закрывают программы Kid`s Fashion Day. В последнее время интерес к теме детской моды сильно вырос, что сказалось на развитии этого направления. Зрители смогут увидеть работы дизайнеров Olga Lyutich, Anastasia Falcovich, KUTEPOVA YULYA & YULYA BEZLYUDOVA, Polina Golub, Gera Scandal; бренды Vershina, Dorima, ARTUS, F.KIDS.

Как отметили организаторы, Kids' Fashion Days BFW - это не только показы мод, но и большой социальный проект. В этом году все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку семей из общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".

Показы Недели моды в Беларуси будут проходить в арт-пространстве ОК16 на улице Октябрьской. Здесь сооружен 30-метровый подиум, стать зрителями имеют возможность 500 гостей одновременно.

Неделя моды в Беларуси - международный профессиональный форум, ориентированный на популяризацию отечественной дизайнерской одежды, который проходит в Минске на регулярной основе с осени 2010 года. Задача Недели моды в Беларуси - содействие существующим брендам, поддержка молодых дизайнеров. Организатором мероприятия выступает республиканская общественная организация "Белорусская палата моды", агентство PR и коммуникаций "Открытый подиум".-0-