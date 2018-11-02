Более 30 научно-технических разработок представит БГУ на выставке импорта в Китае

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 научно-технических разработок представит Белгосуниверситет на первой Китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Инновации войдут в коллективный стенд научно-технических разработок Национальной экспозиции Беларуси. Среди экспонатов БГУ разработки из области приборостроения, автоматизации производства, медицины, сельского хозяйства. Информация о научных достижениях белорусского вуза будет представлена на тематических плакатах, в мультимедийных презентациях и видеороликах. В частности, в Китае продемонстрируют медицинскую установку общей гипертермии "Птичь-М". Аппарат предназначен для комплексного лечения различных форм онкологических заболеваний в специализированных клиниках.

Кроме этого, посетители выставки познакомятся с разработкой "Биопестициды для комплексной защиты растений Аурин, Стимул". Препараты являются экологически чистыми и применяются для защиты растений от бактериальных и грибковых инфекций и нематоды. Биопестициды способны стимулировать рост и развитие растений, повышают урожайность культур.

В списке инноваций БГУ фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, съедобные упаковочные пленки, серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных, противоопухолевые препараты, аппаратно-программный комплекс "Калибровка".

Во время выставки пройдет белорусско-китайский деловой форум, где с докладом "Система образования в БГУ и подготовка кадров для Китайской Народной Республики" выступит декан факультета доуниверситетского образования Вячеслав Молофеев.

Участниками выставки China International Import Expo станут более 1,6 тыс. иностранных компаний из 120 стран, количество специализированных покупателей достигнет 150 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступают Министерство коммерции КНР и Народное правительство города Шанхай. Проводится выставка под эгидой Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-