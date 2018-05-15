Более 30 разработок представил БГУ на Национальной выставке Беларуси в Душанбе

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 научно-технических разработок представил Белорусский государственный университет на Национальной выставке Беларуси, которая проходит в Душанбе 15-17 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Экспозиция включает научно-технические разработки в области сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, пищевой промышленности, а также измерительные приборы, оборудование для производства изделий из пенополиуретанов, технологии нанесения функциональных покрытий, создания термостойких материалов и очистки воды.

Среди экспонатов БГУ - "Высокостабильный радиоизотопный плотномер листовых материалов ЛЕБ-1БАСР". Прибор используется для непрерывного контроля в технологических линиях производства бумаги и картона, проката тонкой металлической фольги, производства полимерных пленок, изготовления тканей и композиционных материалов бумаги и картона.

На стенде БГУ представлена также медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М" для лечения онкологических заболеваний внутренних органов. Оборудование предназначено для многокомпонентного лечения распространенных и генерализованных форм злокачественных опухолей путем проведения сеансов общей гипертермии пациента.

Экспонируются вузом и съедобные упаковочные пленки, фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных, комплексный микробный препарат "Жыцень" для ускорения разложения стерни и соломы и др.-0-