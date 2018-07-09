9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% взрослого населения Беларуси страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил журналистам главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Вербовиков, передает корреспондент БЕЛТА.
Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре общей заболеваемости всего населения. В разрезе сердечно-сосудистой патологии около 60-65% приходится на ишемическую болезнь сердца и более 30% - артериальную гипертензию.
На протяжении последних пяти лет ситуация с заболеваемостью достаточно стабильна: от сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси страдает более 30% пациентов. Большое внимание уделяется профилактике. Комбинированную терапию наравне с модификацией образа жизни и другими профилактическими методами начинают применять уже с низких цифр повышения артериального давления.-0-
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