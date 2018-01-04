4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 иностранных журналистов получили постоянную аккредитацию в Беларуси в 2017 году. Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"В 2017 году для работы в Беларуси постоянную аккредитацию получили более 300 иностранных журналистов (рост на 20%), временную - свыше 1 100", - рассказали в ведомстве.

В целом в МИД отметили, что эффективное информационное обеспечение внутри- и внешнеполитических мероприятий, знаковых инициатив руководства белорусского государства оставалось одной из приоритетных задач министерства.

В 2017 году проведены межмидовские консультации по информационным вопросам с Бельгией, Казахстаном, Китаем, Россией, со структурами Еврокомиссии. Организовано восемь пресс-туров в Беларусь иностранных журналистов, в том числе из Латвии, КНР и России.-0-