Более 300 новых разработок создано по госпрограммам в 2017 году

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 новых разработок создано по государственным научно-техническим программам в 2017 году, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"2017 год был Годом науки, и, конечно, мы постарались сделать максимум. Только по государственным научно-техническим программам в прошлом году было создано более 300 новых разработок", - сказал Александр Шумилин.

Разработано более 130 новых методов оказания медицинской помощи. Внедрены в практику более 250 новых медицинских технологий в таких важных областях, как кардиология, травматология, онкология. Доля отечественных лекарственных средств на рынке страны превысила 54%. "Беларусь значительно продвинулась в лечении онкологических заболеваний - разработан перспективный метод лечения пациенток, страдающих раком молочной железы. За счет трансплантации стволовых клеток медики могут бороться с таким заболеванием, как лимфома Ходжкина. Страна находится в числе мировых лидеров в области трансплантологии. Только в 2017 году выполнено более 490 операций по трансплантации", - отметил председатель ГКНТ.

В области машиностроения изготовлены 16 опытных образцов бытовой и промышленной техники. Среди них электробус, электромобиль, карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 180 т, не уступающий зарубежным аналогам по своим характеристикам, но при этом в 1,5 раза дешевле. В сфере АПК создана голштинская популяция молочного скота отечественной селекции, разработано более 70 марок комплексных минеральных удобрений, получены 11 новых сортов рапса с повышенной урожайностью. В фундаментальной науке исследования белорусских ученых в области физики, математики, информатики, материаловедения со временем становятся основой создания новых технологий, производств и целых отраслей экономики. Так, созданы белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и система микроспутниковой связи.

"Правительство работает над созданием самых благоприятных условий для творчества нашей студенческой молодежи. Для реализации такого подхода уже внедряется модель "Университет 3.0". Одним из действенных инструментов в этом направлении стал республиканский конкурс инновационных проектов, который проводится ГКНТ совместно с Министерством образования и БРСМ. Сейчас на конкурс подаются не просто инновационные идеи, а проработанные, готовые к практическому внедрению проекты. Как следствие, возросло количество грантов, выделяемых на их коммерциализацию. Если в 2016 году было выделено четыре гранта в размере Br12 тыс., то в 2017 году - уже восемь", - добавил председатель ГКНТ.

Республиканское собрание научной общественности проходит сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-