Более 300 организаций из 15 стран примут участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 организаций из 15 стран примут участие в XXIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который пройдет в Минске с 8 по 12 октября, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА.

Форум включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo), "Oil&Gas Technologies", "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIII Белорусский энергетический и экологический конгресс.

Деловая программа форума включает пленарную сессию, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний - участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. Будут рассмотрены цели устойчивого развития в энергетике, экологии, энергоэффективности, науке и инновациях, перспективы развития ядерной энергетики, технологии интернета вещей в энергетике, "умная энергетика" для промышленных производств, жилых зданий и городов.

В структуре экспозиции предусмотрены отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства промышленности, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке технологиям, Госстандарта, "Белнефтехима". В выставке примут участие ведущие предприятия энергетической отрасли.

Во время пресс-конференции

Выставка проводится с 1995 года и привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. Цель форума - представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.-0-

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Фото Андрея Покумейко