11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 31 тыс. га леса посадили в Беларуси с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Наиболее активно этой весной лесные культуры создавались в Гомельской области: здесь было посажено почти 10 тыс. га леса. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, береза и ель.

Таким образом, лесоводы уже выполнили годовой план посева и посадки: в нынешнем году во время весенне-осенних работ должно было появиться около 29,5 тыс. га леса. Несмотря на превышение объема, лесоводы все еще продолжают создавать новые леса. Продление лесокультурного сезона во многом стало возможным за счет использования посадочного материала с закрытой корневой системой. Применение данной технологии позволяет создавать леса, более устойчивые к различным болезням, повышает приживаемость сеянцев.

Ожидается, что к 2020 году треть лесов в стране будет создаться с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой.

В 2018 году особое внимание было уделено лесовосстановлению на участках усохших насаждений (всего 18 568 га). В полном объеме обеспечена и обработка почвы. Так, если в прошлом году для лесокультурных работ было подготовлено 28 247 га земли, то весной 2018 года обработано еще 3 386 га земель.

В последние годы ежегодный прирост древесины в организациях системы Минлесхоза значительно превышает ее годовые вырубки. Лесоводы придерживаются принципа: на месте одного вырубленного дерева необходимо посадить два-три новых. Только в прошлом году специалистами лесной отрасли было создано около 38 тыс. га леса.

Свой вклад в лесовосстановление вносят и простые белорусы. Ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства проходит акция "Неделя леса", во время которой каждый желающий может поучаствовать в создании лесных культур. В нынешнем году акция объединила более 83 тыс. человек.-0-