Более 32 тыс. новогодних деревьев реализовали лесхозы Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За несколько дней работы елочных базаров лесхозы Беларуси реализовали 32 тыс. 160 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Традиционно наибольшим спросом у покупателей пользуются пушистые ели, однако в качестве главного новогоднего атрибута белорусы выбирают и сосны. Из общего количества реализованных деревьев их продано около 1,5 тыс.

Кроме того, лесхозы готовы предложить своим покупателям новогодние букеты (продано около 700) и деревья в кадках (170).

В целом по стране отмечается увеличение спроса на новогодние деревья. "Это подтверждает и статистика: в прошлом году за аналогичный период было реализовано чуть меньше 30 тыс. зеленых красавиц", - рассказали в пресс-службе.

Всего в 2017 году Минлесхоз планирует заготовить около 180 тыс. новогодних деревьев. Их стоимость в различных регионах Беларуси отличается. Традиционно наиболее низкие цены на новогодние деревья - в лесничествах. Например, ели до 1 м стоят от Br5.

Продукция лесхозов представлена более чем в 1,1 тыс. торговых точек по всей стране.-0-