15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35% выпускников творческих специальностей распределяются в учреждения образования в сфере культуры. Об этом сообщил министр культуры Юрий Бондарь во время встречи со студентами и преподавателями Белорусской государственной академии искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Распределение специалистов проводится в соответствии с договорами о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров и заявками. "По результатам мониторинга за 2012-2017 годы, 59,2% выпускников направляются на работу в организации культуры, 35,3% - в учреждения образования в сфере культуры, 5,5% - в другие учреждения в соответствии с полученной специальностью и квалификацией", - сказал министр.

Юрий Бондарь подчеркнул, что в Беларуси существует стройная, эффективная система художественного образования. "Она включает в себя детские школы искусств, колледжи, три творческих вуза. Всего у нас 433 учебных заведения, которые работают по профилю искусства и дизайна. В стране проходят 60 конкурсов и фестивалей, то есть, если говорить о системе поддержки талантов, то она выстроена, функционирует и позволяет их выявлять", - констатировал он.

Министр считает важными подобные встречи со студентами творческих вузов. "Здесь учится будущая творческая элита страны: художники, дизайнеры, скульпторы. Это люди, чьи имена украсят страницы истории белорусской культуры в обозримом будущем. Мы поговорим о том, чем живет сегодня культура, о новых творческих проектах, о перспективах развития культурной отрасли. Хотелось бы узнать, что волнует наших молодых талантливых людей. Может быть, мы услышим какие-то идеи, инновационные проекты. Подобные встречи, безусловно, нужны и должны проходить в неформальной обстановке", - заключил Юрий Бондарь.

Мероприятие в Белорусской государственной академии искусств проводилось в форме диалога и было посвящено окончанию учебного года. Студенты задавали министру вопросы о республиканских и международных творческих конкурсах, о возможности учредить студенческую премию в области дизайна, а также о местах в общежитии и стоимости аренды мастерских.-0-