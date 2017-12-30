30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 легковых автомобилей ждут выезда на границе с Польшей. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 30 декабря, в пункте пропуска "Брест" выезда в Польшу ожидают более 160 легковушек, в "Домачево" - свыше 100, "Брузгах" - более 80, "Песчатке" - свыше 30.

На границе с Литвой в общей сложности выезда ожидают более 160 легковых авто.

Очередей грузовых автомобилей на выезд из Беларуси не наблюдается.-0-