30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 легковых автомобилей ждут выезда на границе с Польшей. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 16.00 30 декабря, в пункте пропуска "Брест" выезда в Польшу ожидают более 160 легковушек, в "Домачево" - свыше 100, "Брузгах" - более 80, "Песчатке" - свыше 30.
На границе с Литвой в общей сложности выезда ожидают более 160 легковых авто.
Очередей грузовых автомобилей на выезд из Беларуси не наблюдается.-0-
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