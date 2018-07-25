25 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 37% производимых в Беларуси лекарств стоят до $1. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шеин проинформировал также, что 22,5% производимых лекарств стоят от $1 до $2, 23,7% - от $2 до $5. В целом в настоящее время цена 83% белорусских лекарств - до $5.

Замдиректора департамента подчеркнул, что стоимость лекарств в Беларуси планируется снижать. Сейчас страна закупает около 1,2 тыс. фармацевтических субстанций. Проводится системная работа, чтобы каждое предприятие включало в досье на производство препаратов несколько фармсубстанций, которые в перспективе можно будет с большой долей вероятности закупать на конкурсной основе дешевле. "Многие субстанции в ценовом факторе занимают до 70%. Таким путем мы намерены снизить цену на белорусские лекарства", - сказал Виктор Шеин. Он добавил, что процесс занимает до трех лет.-0-