Более 40 тыс. иностранных туристов отдохнули в белорусских санаториях в I квартале

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 тыс. иностранных туристов отдохнули в белорусских санаториях в первом квартале, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт услуг увеличился на 15%, выручка от реализации услуг иностранным гражданам составила более Br35 млн. Также на 15% увеличилась выручка от экспорта дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевки. "Сумма вырученных средств составила более Br17 млн", - отметил Геннадий Болбатовский.

Отмечается устойчивый спрос на санаторно-оздоровительные услуги свободной реализации. В первом квартале выручка от реализации санаторно-оздоровительных услуг увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более Br66 млн.

Средняя заполняемость в первом квартале сопоставима с аналогичным периодом прошлого года и составляет более 70%. "В настоящее время в республике насчитывается 106 санаториев на 28,5 тыс. койко-мест и 200 оздоровительных организаций, которые прошли государственную аттестацию - 147 стационарных лагерей на 26 тыс. мест и 53 оздоровительные организации на 11,5 тыс. мест", - рассказал специалист.-0-