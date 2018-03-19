Более 40% введенного в январе-феврале жилья в Беларуси построено для нуждающихся

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 40% введенного в январе-феврале жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-феврале 2018 года организациями всех форм собственности построено 5,5 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 546,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 228,9 тыс. кв.м общей площади, или 41,9% от общего объема введенного жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 144,8 тыс. кв.м, в многоквартирных домах в городах - 118,2 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 189,7 тыс. кв.м общей площади жилья, или 34,7% от общего ввода по стране.-0-