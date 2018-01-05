Более 400 сотрудников милиции пройдут специальные языковые курсы перед ІІ Евроиграми

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 сотрудников милиции пройдут специальные языковые курсы перед ІІ Европейскими играми. Такая информация размещена в газете "На страже", сообщает БЕЛТА.

МВД в преддверии ІІ Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, запланировало трехмесячные курсы английского языка для сотрудников ГУВД столицы, УВД Минской и Могилевской областей, Департамента охраны, а также военнослужащих внутренних войск.

Для качественной подготовки правоохранителей курсы по изучению иностранного языка проводятся на базе ведомственных учреждений высшего образования. "Их основная задача - научить вести диалог с гражданами иностранных государств по различным вопросам, которые могут возникнуть у иностранцев в нашей стране. Сейчас на курсах занимаются 100 человек, 75 - в Академии МВД и 25 - в Могилевском институте МВД. Поэтапно планируется подготовить более 400 сотрудников, которые будут непосредственно участвовать в обеспечении общественной безопасности в период проведения ІІ Европейских игр", - рассказал начальник отдела профессионального образования управления профподготовки главного управления кадров МВД Дмитрий Мазаник.

Правоохранитель также отметил, что в 2017 году руководители нескольких подразделений МВД были направлены в Минский государственный лингвистический университет для совершенствования навыков общения с зарубежными гостями.

Управлением профессиональной подготовки главного управления кадров МВД совместно с Могилевским институтом МВД организованы выездные курсы повышения квалификации на базе территориальных органов внутренних дел по теме "Актуальные вопросы организации общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий". Занятия уже прошли в столице, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте. Обучение планируется продолжить и в течение 2018 года.-0-