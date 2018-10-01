Более 5 тыс. детей стали участниками акции БРСМ "В школу с добрым сердцем!"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. детей в нынешнем году стали участниками акции Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым сердцем!", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

Это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказание адресной социальной поддержки многодетным и неполным семьям, детским интернатным учреждениям, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и испытывает трудности при подготовке детей к учебному году. Волонтерские пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий и наборов для творчества были организованы во всех крупных торговых центрах страны. "В итоге участниками проекта стали более 5 тыс. детей, получившие в подарок портфели и канцелярские принадлежности, состоялось около 350 мероприятий по всей стране. Больше всего их провели Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области. В каждом из этих регионов прошло около 60 мероприятий", - рассказал Роман Мамченко.

Волонтеры БРСМ посетили коррекционно-развивающие центры, социально-педагогические приюты, дома семейного типа. "Для детей были организованы игровые и конкурсные программы, встречи со сказочными героями, демонстрации мультфильмов, сладкие подарки и концертные программы. Очередная встреча с маленькими белорусами состоится во время республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", к которой мы начинаем готовиться уже сейчас", - отметил координатор волонтерского движения БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, сегодня оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране.-0-