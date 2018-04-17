Более 50 экспонентов уже заявили об участии в XХII Международной выставке "СМІ ў Беларусі"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об участии в XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая состоится 3-5 мая, на данный момент заявили более 50 экспонентов, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Уже заявили свое участие более 50 экспонентов, которые представят около 300 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Польши, Китая, Турции, Латвии, Литвы и ряда других стран", - отметили в ведомстве.

Выставка "СМІ ў Беларусі" предлагает медийному сообществу и посетителям насыщенную программу мероприятий. Она включает в себя презентации информационных и интернет-проектов, автограф-сессии, мастер-классы, флеш-акции, выступления артистов и творческих коллективов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсуждают значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы выставки.

Среди наиболее интересных мероприятий этого года - выступление заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой для руководителей СМИ на тему "Глобальные тренды для новых медиа"; пресс-мероприятие по случаю Года туризма Беларуси в Китае (БЕЛТА совместно с посольством КНР в Беларуси и Министерством спорта и туризма Беларуси); круглый стол, посвященный Году малой родины в Беларуси (РИУ "Издательский дом "Звязда" совместно с "Настаўніцкай газетай"); "Сення: учора і заўтра" - круглы стол да 65-годдзя часопіса "Маладосць" и многие другие.

К участию в выставке приглашаются печатные и аудиовизуальные СМИ, информационные агентства, объединенные медиаструктуры, интернет-провайдеры, распространители печатной продукции, рекламные организации, издательства и типографии. С условиями участия можно ознакомиться на сайте .

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в выставочном комплексе по адресу пр. Победителей, 14.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-