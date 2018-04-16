Более 50 культовых объектов благоустроят в Гомельской области во время акции "Восстановление святынь Беларуси"

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 50 культовых объектов благоустроят волонтеры БРСМ Гомельской области во время республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

"Волонтеры БРСМ будут трудиться на уборке бытового и строительного мусора, выполнять подсобные работы, облагораживать территории", - пояснил Игорь Завалей. Старт акции в Гомельской области был дан 13 апреля. В храме святого праведного Иоанна Кормянского волонтеры региона и участницы областного этапа международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2018" помогали красить забор на территории при храме, обрабатывали земельные участки и высаживали цветы. После окончания работ настоятель храма отец Дмитрий рассказал молодежи об истории церкви.

"Ежегодно во время акции волонтеры БРСМ пополняют копилку добрых дел. Так, в прошлом году в акции "Восстановление святынь Беларуси" в Гомельском регионе приняли участие более 700 волонтеров движения "Доброе Сердце" БРСМ. Добровольцы помогали в благоустройстве и восстановлении 37 объектов в районах области", - отметил первый секретарь.

По его словам, акция помогает молодежи не только узнать о конфессиях, об истории создания культовых объектов, но и сделать краше частичку своей малой родины.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" реализуется с 2013 года по инициативе БРСМ. За это время волонтеры благоустроили сотни культовых объектов по всей стране. Среди основных целей акции - воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа, ознакомления детей и молодежи с духовным и культурным наследием Беларуси. Организаторами акции выступают БРСМ, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей, религиозные организации Беларуси.-0-