14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 футбольных болельщиков ЧМ-2018 за сутки пересекли границу Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

"За прошедшие сутки - с 0.00 13 июня по 0.00 14 июня - в Беларусь прибыли 529 человек. Всего с начала действия соглашения о въезде болельщиков приехали более 800 гостей. Большинство из Аргентины, Перу и Мексики. Среди экзотических стран - Гондурас, Никарагуа и даже Коморские острова", - уточнил Антон Бычковский.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-