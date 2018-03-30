Более 500 квартир планируется построить в 2018 году в городах-спутниках

30 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В городах-спутниках в 2018 году планируется построить 532 квартиры. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городах-спутниках запланировано построить 532 квартиры, из которых в Жабинке Брестской области 50 квартир и в Скиделе Гродненской области 84 квартиры. Остальное - в городах-спутниках Минска. Это несколько больше, чем в предыдущие периоды, однако пока динамика недостаточна", - отметил Александр Горваль.

По его словам, основная загвоздка - в финансировании, причем строительства не столько жилья, сколько инфраструктуры, а также в организации рабочих мест, которые были бы сопоставимы по уровню оплаты в крупных городах.-0-