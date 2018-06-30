Более 500 легковушек ожидают выезда из Беларуси

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным на 12.00 30 июня, на границе Беларуси и Литвы в пункте пропуска "Котловка" стоят более 40 легковых автомобилей, в "Каменном Логе" - свыше 50, в "Лоше" - более 80, "Привалке" - более 30.

Также очереди из легковых автомобилей фиксируются на польском направлении: в пункте пропуска "Брест" - более 150, "Домачево" - свыше 50, в "Песчатке" - более 10.

На белорусско-украинской границе в "Новой Гуте" стоят более 70 легковых автомобилей, в "Веселовке" - свыше 50, а также более 10 - и в пункте пропуска "Комарин", и в "Александровке".-0-