Более 500 военнослужащих участвуют в командно-штабном учении с ракетными войсками и артиллерией ВС

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 военнослужащих участвуют в командно-штабном учении с ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Учение проводится 27-29 марта на полигоне Осиповичский 51-й гвардейской артиллерийской бригады под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС, генерал-майора Геннадия Козловского.

К участию в мероприятии привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", артиллерийских дальнобойных орудий "Мста-Б", подразделения 740-й зенитной ракетной бригады, группы специального назначения сил специальных операций. Всего в учении задействовано до 150 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.

Целью учения стало совершенствование навыков командиров и штабов в непрерывном управлении воинскими частями и подразделениями в условиях быстроменяющейся обстановки. Военнослужащие отработают планирование огневого поражения противника и управление боевыми действиями воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии, ведение высокоманевренных действий, задачи повышения живучести пунктов управления и подразделений в условиях воздействия сил специальных операций, а также выполнят огневые задачи по нанесению ракетных ударов с боевой стрельбой.-0-