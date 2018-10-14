14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 590 фур ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 14 октября, на литовском направлении в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся более 240 грузовых автомобилей, в "Привалке" - свыше 140, "Беняконях" - более 110, "Котловке" - свыше 100.

На выезд в направлении Латвии в пункте пропуска "Григоровщина" в ожидании стоят более 160 фур, в "Урбанах" - свыше 140.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брузги" ожидают очереди на выезд более 60 грузовых автомобилей, в "Берестовице" - более 50, в "Козловичах" - свыше 40. На границе с Украиной очередей нет.-0-