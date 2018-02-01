1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. человек посетили туристическую выставку "Профтур-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Подобное мероприятие мы проводим уже третий год подряд. Посетителей всегда много, ведь нам есть что предложить нашим гостям. Но нынешний год стал рекордным по посещаемости", - сказала генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия "Беларустурист" Людмила Сеньковская.

Организаторы выставки каждый год стараются предложить для посетителей что-то новое. В этом году большое внимание было уделено промышленному туризму.

"Наша коллекция экскурсий на заводы, фабрики и другие предприятия Беларуси - самая полная в стране. Например, только мы предлагаем посетить мусороперерабатывающий завод. Это не просто увлекательная поездка, но еще и мощный воспитательный момент: одно дело - слышать со всех сторон, что нужно собирать мусор раздельно, и совсем другое - собственными глазами увидеть, как из отходов рождаются полезные вещи", - рассказала Людмила Сеньковская.

Для любителей роскоши подойдет тур на ювелирный завод. Дети в восторге от посещения фабрики игрушек. Есть также поездка на ферму, где выращивают форель, экскурсия за кулисы театра и др.

Профсоюзная экскурсионно-туристическая выставка "Профтур-2018", которая проходит в Республиканском дворце культуры профсоюзов, завершает работу 1 февраля.-0-