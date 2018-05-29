Более 6 тыс. человек включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. человек включены в интегрированный банк данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко на встрече с талантливой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси создана и действует эффективная система поддержки молодых дарований. Это интеллектуальная творческая элита, таланты и трудолюбие которой не перестают удивлять, отметил Василий Жарко. "Президентом Беларуси, правительством проводится целенаправленная политика по защите прав и законных интересов детей и молодежи, созданию необходимых условий для развития творческого и интеллектуального потенциала, - сказал вице-премьер. - В стране создана стабильная система поддержки институтов семьи, материнства и детства, детей и молодежи, которая признана одной из самых эффективных среди стран СНГ. Свидетельство тому - деятельность Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи". По поручению главы государства в этом году разработана и утверждена программа действий, направленная на активизацию работы по поиску и продвижению талантливой молодежи.

Заместитель премьер-министра рассказал, что в прошлом году из Специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов были поощрены более 2 тыс. молодых людей, звания лауреата удостоен 71, а наградами Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи отмечены более 100 человек и 17 творческих коллективов. Высшую награду - Гран-при со званием лауреата - получили 20 номинантов.

Золотые медали на молодежных Дельфийских играх завоевали Валерия Шепелевич и Лия Гончарук, Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2017" удостоена Мария Магильная, обладателем Гран-при международного музыкального конкурса во Франции стал фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко, первую премию международного конкурса юных скрипачей в Бельгии получила Александра Арбузова. И таких примеров, когда белорусская молодежь получает высокие награды на престижных международных олимпиадах и конкурсах, множество, заметил Василий Жарко.

Особые слова признательности вице-премьер адресовал педагогам и родителям, которые вкладывают свою душу и профессионализм, вместе радуются успехам и помогают преодолевать трудности.

"Уверен, что оценка государством ваших заслуг станет важным стимулом для каждого из вас и прочным фундаментом для дальнейшего совершенствования, а ваши знания, достижения и победы послужат достойным вкладом в развитие страны", - заключил, обращаюсь к молодежи, Василий Жарко.-0-