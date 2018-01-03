Более 60 человек обратились за медпомощью с травмами из-за пиротехники

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новый год и предновогодние дни из-за связанных с пиротехникой травм за медпомощью обратились более 60 человек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 28 декабря по сегодняшний день за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека. Это довольно большое число. Амбулаторно оказана помощь 46 людям, 18 человек госпитализированы", - проинформировал Олег Панчук.

Представитель Минздрава обратил внимание, что среди пострадавших есть дети. К примеру, в Брестской области 11-летний ребенок получил рваную рану пальца кисти, потому что пытался из спичек сделать взрывной пакет. У 14-летнего мальчика в руках взорвалась петарда, он получил травмы кистей. Подобный случай произошел с ребенком 2004 года рождения - он получил термический ожог кистей, когда вскрывал петарду. Пятилетний малыш получил ожоги рук, предплечья и грудной клетки в результате применения пиротехники, а четырехлетний - термический ожог правого предплечья (до 5% тела) - в него попал салют.

Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Травмы в данных случаях были типичны: либо повреждения и ожоги кистей, либо повреждения глаз.

В целом же во время празднования Нового года система здравоохранения работала в штатном режиме, а все спланированные по организации медицинского обеспечения мероприятия себя оправдали. "Мероприятия у нас продолжаются (идет турнир "Золотая шайба", проходит также Рождественский турнир), здравоохранение, как и правоохранители, обеспечивают безопасность, - сказал Олег Панчук. - Также запланировано посещение Дворца Независимости детьми из домов-интернатов и домов семейного типа. Здравоохранение готово к предстоящим мероприятиям в плане организации медицинского обеспечения".

Во время новогодних праздников МВД провело целый комплекс мероприятий, милиция несла службу в усиленном режиме. Охранялись основные площадки, был организован пропускной режим, места празднований предварительно проверяли саперно-пиротехнические группы. Также было ограничено движение крупногабаритного транспорта. Начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян подчеркнул, что требования к безопасности предъявлялись одинаковые - как в столице, так и в любом другом районном центре.

"В целом задачи по охране правопорядка во время новогодних праздничных мероприятий выполнены. В местах проведения праздничных гуляний происшествий не зарегистрировано, грубых нарушений общественного порядка не допущено, - проинформировал Дмитрий Курьян. - На 1 января были зарегистрированы 54 преступления, в новогоднюю ночь прошлого года их было 59".

Как рассказал заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Анатолий Балябин, более 800 работников МЧС и 64 единицы пожарной аварийно-спасательной техники обеспечивали безопасность мероприятий непосредственно в новогоднюю ночь. "Крупных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Всего произошло 45 пожаров, где были спасены 11, травмировано 9, а также погибли 7 человек. Еще двое были спасены при деблокировании из авто после ДТП. В целом новогодняя ночь прошла спокойно и по количеству ЧС не превышала среднестатистические показатели за последние 5 лет", - отметил представитель МЧС.-0-