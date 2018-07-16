Более 60 школьников пройдут обучение в Академии пионерских наук на базе "Зубренка"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 школьников пройдут обучение в Академии пионерских наук на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Александра Гончарова.

В палаточном лагере "Роза ветров" на базе центра организуют две профильные смены по 9 дней для лидеров и актива пионерской организации. Первая пройдет 22-30 июля, вторая - 30 июля - 7 августа. "Более 60 школьников пройдут обучение в Академии пионерских наук, ознакомятся с новыми проектами организации, поучаствуют в интеллектуальном турнире, танцевальном флешмобе", - уточнила она.

Путевки в лагерь в этом году получили пионеры города Минска, из Минской и Гомельской областей, которые добились высоких результатов в общественной жизни, учебе, стали победителями и призерами областных, республиканских конкурсов. "Цель проекта - поощрение лучших, выработка новых форм и методов работы на основе предложений и идей самих пионеров", - добавила председатель ЦС ОО "БРПО" .-0-