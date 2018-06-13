Более 600 футбольных болельщиков ЧМ-2018 пересекли границу Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 болельщиков, едущих на чемпионат мира по футболу в Россию, пересекли границу Беларуси. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1" со ссылкой на Государственный пограничный комитет, сообщает БЕЛТА.

За последние дни 619 болельщиков из более чем 30 стран воспользовались безвизовым режимом и пересекли границу Беларуси. Среди них - граждане США, Мексики, Перу, Коста-Рики, Уругвая, Австралии, Сальвадора, Ганы и других государств.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-