28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6,5 млн электронных рецептов выдано в Беларуси, сообщила журналистам на выставке "Здравоохранение Беларуси-2018" начальник информационно-фармацевтического центра РУП "Белфармация" Инна Зверко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Одно из направлений, которое мы активно развиваем, это работа с электронным рецептом. Все наши аптеки обслуживают граждан по рецептам, оформленным в электронном виде. На сегодня с момента внедрения - осень 2015 года - выписано в Беларуси уже более 6,5 млн рецептов, в Минске - более 5,5 млн", - сказала Инна Зверко.

Электронные рецепты имеют явные преимущества, добавила начальник информационно-фармацевтического центра. В частности, исключаются ошибки на этапе выписки и отпуска. Врачи обладают информацией, что есть в наличии в аптеках города.

РУП "Белфармация" включает 200 аптек в Минске. Они оснащены современным программным обеспечением, которое позволяет максимально широко предоставлять населению электронные услуги. В аптеках предприятия размещены инфокиоски, с помощью которых посетители могут самостоятельно, не обращаясь за помощью фармацевта, узнать о наличии нужного лекарства в этой аптеке, а также ознакомиться с инструкцией по применению.

Во всех аптеках РУП "Белфармация" размещены стикеры с QR-кодом. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо запустить специальное приложение и навести камеру смартфона на наклейку. Сканирование QR-кода позволяет пациенту просмотреть ассортимент лекарственных средств в аптеке, по ссылкам узнать адреса ближайших аптек. Кроме того, получить информацию о наличии тех или иных препаратов можно благодаря разделу "Поиск лекарств в аптеках Минска" на сайте предприятия.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" продлится по 30 марта. Это крупнейший смотр новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения. Свою продукцию и технологии демонстрируют более 240 экспонентов из 17 стран. Участниками стали мировые лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний.-0-