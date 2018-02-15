15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 66,2 тыс. браков зарегистрировано в 2017 году в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, посвященной деятельности органов юстиции в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке зарегистрировано более 39,8 тыс. браков, что составляет 60% от их общего числа. Кроме того, в прошлом году в торжественной обстановке прошла регистрация более 8,3 тыс. рождений, отмечено 647 "золотых" и 577 "серебряных" свадебных юбилеев.

Прошлый год был для органов загса юбилейным. На протяжении всего 2017 года в республике проводились мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования органов загса. Так, по всей республике прошли торжественные церемонии чествования каждого сотого заявителя, обратившегося за регистрацией акта гражданского состояния; лиц, регистрирующих сотый брак, рождение сотого ребенка и др.

В Беларуси действует 148 отделов загса районных и городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах, 3 Дома (Дворца) гражданских обрядов горисполкомов, 7 архивов органов загса главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.-0-