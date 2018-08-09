Более 70% зачисленных в Академию управления абитуриентов имеют суммарный балл от 300 и выше

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди абитуриентов, зачисленных в Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси, 73% имеют суммарный балл от 300 баллов и выше, сообщили БЕЛТА в пресс-центре академии.

Проходной балл на бюджет на специальность "государственное управление и право" составил 343 балла (в 2017 году - 338), на "государственное управление и экономика" - 336 (291), "управление информационными ресурсами" - 341 (310). На платную форму обучения на эти же специальности зачислены абитуриенты с баллами 282 (в 2017 году - 292), 263 (168), 239 (196) соответственно.

Среди зачисленных в Институт управленческих кадров 67 человек (34%) окончили учебные заведения с золотой (серебряной) медалью, два человека состоят в банке данных одаренной молодежи, 100 человек (51%) - выпускники лицеев и гимназий.

Первокурсниками вуза стали 197 человек, из них на бюджет зачислено 100 абитуриентов.-0-