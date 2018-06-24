Более 700 фур ожидают выезда на границе с Литвой

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 фур ожидают на границе выезда в Литву. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 24 июня, на литовском направлении в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся более 240 грузовых автомобилей, в "Привалке" - свыше 230, в "Беняконях" - более 190, в "Котловке" - свыше 70.

На выезд в направлении Латвии в пункте пропуска "Григоровщина" в ожидании стоят более 40 фур, в "Урбанах" - 110.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брузги" на выезд ожидают очереди более 100 автомобилей, в "Берестовице" - более 50, в "Козловичах" - свыше 30. На границе с Украиной очередей нет.-0-