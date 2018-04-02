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Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по БЖД во время апрельских и майских праздников

Общество 02.04.2018 | 12:46
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге во время апрельских и майских праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни апрельских и майских праздников и по выходным дням. Всего по состоянию на 2 апреля назначено 86 дополнительных поездов. Из них - 76 поездов межрегиональных линий и 10 поездов международных линий", - пояснили в пресс-центре.

Так, в период больших апрельских и майских выходных, связанных с Радуницей, 1 мая и Днем Победы, с 14 апреля по 9 мая будут курсировать 32 дополнительных поезда в сообщении Минск - Гомель - Минск, 22 - в сообщении Минск - Брест - Минск, 10 поездов - в сообщении Минск - Витебск - Минск, 4 - в сообщении Минск - Пинск - Минск, 4 - в сообщении Минск - Мозырь (ст. Козенки) - Минск и 2 поезда в сообщении Коммунары - Минск.

В международном сообщении БЖД совместно с Российскими железными дорогами дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: с 27 апреля по 1 мая - Брест - Москва - Брест, Минск - Москва - Минск. Кроме того, на 16-17 апреля назначены дополнительные поезда по маршруту Гомель - Сновск (Украина) - Гомель. В транзитном сообщении в период с 25 апреля по 2 мая по Белорусской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда №229 Санкт-Петербург - Смоленск, №559 Адлер - Калининград, №239/240 Санкт-Петербург - Брянск - Санкт-Петербург, №221 Москва - Брест и №222 Брест - Смоленск.

Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов с учетом роста пассажиропотока. Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-

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БЖД, железнодорожный транспорт
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