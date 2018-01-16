16 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Более 800 иностранцев посетили МТЗ в 2017 году в рамках промышленного туризма. Об этом стало известно сегодня на торжественном мероприятии, посвященном годовщине промышленного туризма на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.
В топ-5 стран по числу туристов, посетивших МТЗ в 2017 году, вошли Эстония, Латвия, Россия, Германия и Испания.
Что касается граждан Беларуси, то в 2017 году МТЗ посетили 2,6 тыс. человек из 71 населенного пункта, возраст большинства - 13-18 лет.
Услугой "собери трактор" воспользовались 43 посетителя из семи стран.
Промышленный туризм на МТЗ стартовал 16 января 2017 года с экскурсии для группы курсантов следственно-экспертного факультета Академии МВД. Туристов познакомили с действующим производством тракторной техники, историей развития и становления предприятия.
Востребованность экскурсий привела к принятию решения о введении дополнительных услуг для туристов. Так, с мая 2017 года МТЗ предлагает туристам катание по территории предприятия на самом мощном серийно выпускаемом тракторе BELARUS-3522 и услугу "собери трактор", где посетители наряду с работниками главного конвейера участвуют в сборке тракторной техники.-0-
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