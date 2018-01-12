Более 8,5 тыс. пассажиров перевезла БЖД за месяц в пересадочном сообщении Минск-Варшава

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в пересадочном сообщении Минск-Брест-Варшава перевезла за месяц более 8,5 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 10 декабря 2017 года БЖД организовано ежедневное пересадочное сообщение Минск-Брест-Варшава и назначены поезда №727/728 Минск-Брест-Минск и №128/127 Варшава-Брест-Варшава. За этот период было перевезено более 8,5 тыс. пассажиров. За декабрь - более 6 тыс. человек, за десять дней января - порядка 2,5 тыс. человек", - рассказали в БЖД.

Данный проект организован в рамках двустороннего сотрудничества между Белорусской железной дорогой и АО "ПКП Интерсити" (Польша). При покупке билетов в Беларуси оформляются два проездных документа: один - от Минска до Бреста, второй - от Бреста до необходимой станции на территории Польши, аналогично при следовании в обратном направлении. При покупке билетов в Польше оформляется один проездной документ на весь путь следования и две плацкарты с указанием конкретного места в поездах.

Приобрести проездной документ также можно через интернет, причем на поезд №728/727 Брест-Минск-Брест предоставляется услуга электронной регистрации на проезд. Для проезда в поезде №128/127 Варшава-Брест-Варшава необходимо получить оплаченный проездной документ в кассе.

Пересадка пассажиров из поезда в поезд осуществляется на одной платформе Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный. Пограничный и таможенный контроль проводится непосредственно в составе поезда Польских железных дорог.

Также в прошлом году Белорусская железная дорога для повышения привлекательности пассажирских перевозок, удовлетворения спроса на проезд в республиканском сообщении реализовала ряд проектов. К примеру, организована новая услуга по одновременному оформлению проезда в прямом смешанном сообщении железнодорожным и автомобильным транспортом (поезд и автобус) по маршрутам: Минск‑Брест‑Каменец и обратно, а также Гомель-Муляровка-Петриков и обратно.

Из Минска до Каменца (Брестская область) пассажиры могут добраться на поезде №607 Минск-Брест и автобусным рейсом №379 Брест-Каменец. Пересадка в автобус осуществляется на пригородном железнодорожном вокзале в Бресте. В обратном направлении, выезжая из Каменца, билеты на автобусный рейс №384 Каменец-Брест и поезд №652 Брест-Минск можно одновременно оформить в кассах автостанции Каменец с аналогичной пересадкой в Бресте.

По маршруту Гомель-Муляровка-Петриков и обратно - на поезде №609/610 Гомель-Гродно-Гомель и автобусе №201 Муляровка-Петриков-Муляровка. Время отправления автобуса с остановочного пункта Муляровка - 20.35, с автостанции Петриков - 4.30. Время прибытия автобуса на остановочный пункт Муляровка - 4.57.

Проезд можно оформить в любой билетной кассе Белорусской железной дороги, оборудованной системой продажи проездных документов "Экспресс".-0-