Более 880 студотрядов сформировано в Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 880 студенческих отрядов сформировано в Беларуси, сообщил сегодня журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун, передает корреспондент БЕЛТА.

Ребята работают в составе сервисных, строительных, производственных, сельскохозяйственных, экологических, педагогических, медицинских отрядов.

Заработная плата в месяц, по словам Олега Дикуна, зависит от профиля деятельности. Например, в строительной сфере молодые люди зарабатывают до Br1,5 тыс. (а были случаи, когда доход приближался к Br2 тыс.), в сельскохозяйственных бригадах - Br300, педагогических - Br200-350. На строительстве БелАЭС, где работают 300 человек, в среднем студенты получают около Br700. "Наниматели также обеспечивают молодых работников питанием, проживанием", - добавил Олег Дикун.

Молодежи предлагается и индивидуальное трудоустройство. Всего, по данным на 1 августа, в студенческих отрядах работали более 10 тыс. человек, индивидуально трудоустроены свыше 1 тыс. человек. В том числе предложена работа несовершеннолетним. В этом году белорусские студенты трудятся в Молдове, где убирают персики, виноград, сливы. Около 500 человек в составе строительных, сервисных и педагогических отрядов работают в России. "Это направление и дальше будем развивать. В будущем году прорабатываем возможность организации поездки в Узбекистан", - отметил Олег Дикун.

Студенческие отряды объединяют юношей и девушек от 14 лет до 21 года, средний возраст студотрядовцев - 18 лет.-0-