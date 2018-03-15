Более 90 объектов войдут в национальную экологическую сеть Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экологическая сеть Беларуси будет включать 93 объекта общей площадью 3,37 млн га (16,2% территории страны). Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Данная сеть представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами природопользования. Она играет важную роль в поддержании экологического равновесия и обеспечении устойчивого развития территорий, сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия.

Схема национальной экологической сети утверждена указом №108 от 13 марта 2018 года. В схеме содержится информация о включаемых в сеть особо охраняемых природных территориях и природных территориях, подлежащих специальной охране, планируемые мероприятия по развитию сети, формированию и функционированию ее элементов, включая возможность их интеграции в общеевропейскую экологическую сеть.

Национальная экологическая сеть создается в Беларуси Схема представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами охраны и использования. Она обеспечивает поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий.

Для обеспечения свободного расселения и миграции диких животных необходимо будет обеспечить реализацию ряда мероприятий. Например, при проработке проектной документации при проектировании и возведении, реконструкции участков автомобильных дорог надо будет учитывать необходимость предотвращения гибели диких животных в местах их массовой миграции. Также запланировано оснащение плотин на реках специальными сооружениями для пропуска рыбы. При проектировании и строительстве мостов теперь необходимо предусматривать специальные конструкции для сокращения смертности околоводных животных.

Кроме того, на всех объектах, которые войдут в национальную экологическую сеть, запрещено размещение объектов хранения, захоронения и использования отходов.-0-