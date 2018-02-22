Более 90% жителей глубинки ждут открытия в своем населенном пункте магазинов "Евроопт" - исследование Nielsen

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования показывают, что более 90% опрошенных жителей малых городов и сельской местности хотели бы, чтобы в их населенных пунктах открылись магазины "Евроопт". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще в 2014 году Информационно-аналитический центр при Администрации Президента проводил исследование, в рамках которого 93% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, хотели ли бы они, чтобы в их населенном пункте открылся магазин сети "Евроопт". Проведенный буквально только что, с 15 по 18 февраля, международной компанией Nielsen опрос во всех регионах показал аналогичные результаты. Значит, ситуация не меняется и нас ждут", - отметил Андрей Зубков.

Генеральный директор компании "Евроторг" Андрей Зубков.

"По результатам проводимого нами мониторинга, сегодня цены в сельских магазинах в среднем выше на 30%, чем в столичных. Мы предоставим сельчанам доступ к столичному выбору товаров по таким же ценам, как в любом из наших городских магазинов. Фактически жители поселков и деревень смогут экономить почти треть. Более того, увеличатся налоговые поступления и будут созданы новые рабочие места. Мы знаем, нас ждут в глубинке, и мы полностью готовы к работе!" - подчеркнул генеральный директор компании "Евроторг".

В Беларуси 2018 год объявлен Президентом Годом малой родины. В этот год особый упор будет сделан на развитие агрогородков, а также будут по мере возможности развиваться и неперспективные деревни.

"Каждый должен приложить возможные усилия для того, чтобы привнести что-то новое для развития, благоустройства того места, где он родился. Безусловно, это ответственность каждого гражданина, но это и гражданская ответственность компании", - заявил Андрей Зубков.

ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ретейлером в Беларуси, доля которого на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%.

По информации на 1 января 2018 года, "Евроторг" управлял 500 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") под брендами "Евроопт" и "Бруснічка" в 145 населенных пунктах Беларуси. Ежедневно покупки в магазинах сети совершают около 1 млн белорусов.

Онлайн-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обслуживают все регионы Беларуси. При этом доставка осуществляется бесплатно и без выходных.

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