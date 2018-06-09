9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 95% выпускников суворовского училища идут в силовые структуры, сообщил сегодня журналистам начальник Минского военного суворовского училища Александр Науменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Науменко отметил, что в 12 лет еще сложно определить дальнейший путь. "Вместе с тем военно-патриотическое воспитание, профилактическая и профориентационная работа с суворовцами, их постоянные выезды в соединения и воинские части, общение с офицерским составом различных силовых структур в конечном итоге позволят им сделать осознанный выбор своей будущей профессии. Из выпуска в настоящий момент 95,4% уходят в силовые структуры, три суворовца из спортивных классов уходят по профилю, чтобы в дальнейшем обучаться в интересах спортивного комитета", - рассказал он.

В Минском суворовском военном училище проходит очередной 62-й выпуск воспитанников. Путевку в жизнь получают 62 юноши. Суворовцы выпускной роты дважды открывали парад на День Независимости, побеждали в республиканских спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, городских спартакиадах "Защитник Отечества", а также в творческих и интеллектуальных конкурсах.

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков во время приветственной речи подчеркнул, что выпускники суворовского училища получают отличное образование. "Мальчишки за эти пять лет стали мужчинами, повзрослели, возмужали, получили отличное образование и готовы вступать во взрослую жизнь. Ребята будут давать повод только гордиться ими, их делами, умом, интеллектом, служением на благо страны и своей любовью к родителям", - уверен министр.

"Когда вы поступали в 2013 году - это был год 60-летия училища, выпускаетесь вы в год 65-летия. Не всем кадетам так повезло, это будет ваша особенность", - заметил Андрей Равков.

Минское военное суворовское училище 6 ноября отметит юбилей - 65-летие со дня образования. За это время его окончили более 13 тыс. воспитанников, 341 из которых с золотой медалью, 446 - с серебряной. Около 60 выпускников стали генералами, более 100 - кандидатами наук, доцентами и профессорами. В период боевых действий в Афганистане и других горячих точках более 250 выпускников Минского суворовского училища награждены боевыми орденами и медалями, 37 погибли в боях, в память о них в 1993 году на территории училища установлен обелиск. Четверо воспитанников училища впоследствии стали Героями России.-0-