Более 950 грузовиков ожидают въезда в Литву

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 950 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 6.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 380 большегрузов, в "Беняконях" - более 240, "Привалке" - больше 210, в Котловке - свыше 130. На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" выезда ждут более 190 фур, в "Григоровщине" - более 170.
На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда более 30 грузовиков, в очереди на въезд стоят 20 фур в "Берестовице". На украинском направлении очередей нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4171 BYN
|2.41 BYN
|2.411 BYN
|USD
|1.9624 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4133 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN