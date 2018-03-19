Более 950 грузовиков ожидают въезда в Литву

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 950 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 6.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 380 большегрузов, в "Беняконях" - более 240, "Привалке" - больше 210, в Котловке - свыше 130. На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" выезда ждут более 190 фур, в "Григоровщине" - более 170.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда более 30 грузовиков, в очереди на въезд стоят 20 фур в "Берестовице". На украинском направлении очередей нет.-0-